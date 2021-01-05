Агент экс-звезды Шахтера подтвердил возобновление переговоров с тренером "волков" Паулу Фонсекой, информирует RomaPress.

Фонсека может "украсть" трансферную цель Динамо

Рома хотела пригласить Бернарда еще летом, однако договориться с Эвертоном не удалось. В январе клубы попытаются найти альтернативный вариант – обмен голкипера на атакующего полузащитника. Итальянцы отдадут Эвертону права на Робина Ольсена, который сейчас только арендован "ирисками", а Бернард наконец воссоединится с Фонсекой.

Добавим, что бразилец в текущем сезоне провел лишь 9 матчей за Эвертон, отличился 2 голами и ассистом. Ольсен сыграл 3 матча, дважды пропустил и однажды сохранил ворота "сухими".

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