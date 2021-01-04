Динамо ризикує отримати серйозного конкурента у боротьбі за Ліеля Абаду.

Рома також претендує на 19-річного вінгера Маккабі Петах-Тіква, інформує Tuttomercatoweb.com.

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Динамо нібито вже домовилося про перехід за 5 млн євро, але на горизонті з'явились "вовки". Гра Абади імпонує і Ромі, яку очолює екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека. Ліель у 13 матчах поточного чемпіонату Ізраїлю забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, сьогодні з'явилась інформація, що скаут Динамо особисто перегляне виступ Абади, і переїзд вінгера до Києва таки відбудеться.

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