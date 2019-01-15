Екс-зірка Порту та Челсі Мейрелеш із хітом 80-х запалив на португальському шоу – вагома заявка на музичну кар'єру

Колишній півзахисник Порту, Ліверпуля, Челсі, збірної Португалії Рауль Мейрелеш взяв участь у пісенно-пародійному батлі в ефірі португальського телебачення.

Один із найхаризматичніших гравців європейського футболу 2000-х та англійської Прем'єр-ліги, зокрема, став героєм шоу Lip Sync. Це програма на португальському телебаченні, де зірки з різних сфер перевтілюються у відомих виконавців, пародіюючи їхні образи та манеру співу.

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Раулю Мейрелешу дісталася роль Антоніу Варіасоеша. Його коротка, але видовищна музична кар'єра тривала з 1978 року до смерті в 1984-му. Колишній хавбек португальської збірної виконав композицію O Corpo É Que Paga – один із головних хітів 80-х місцевої сцени.

Нагадаємо, що Рауль Мейрелеш виступав за португальські Авеш, Боавішту, Порту, англійські Ліверпуль і Челсі, а також турецький Фенербахче. Серед його трофеїв – 4 чемпіонських титули з Порту, Кубок Англії та кубок Ліги чемпіонів із Челсі, а також золота медаль чемпіонату Туреччини.

Мейрелеш vs Варіасоеш