Російський футбол хоч і перебуває при смерті, але за інерцією продовжує тішити нас веселими новинами.

РПЛ жорстоко потерпає від санкцій та масового відтоку легіонерів. Тамтешні чиновники скаржаться на сумнозвісну сьому поправку ФІФА, від якої сильно постраждав і наш Шахтар – втім, уругваєць Гільєрмо Варела вирішив покинути московське Динамо без юридичних тонкощів, викликавши грандіозний скандал.

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За інформацією "Спорт-Экспресс", 23-річний екс-захисник Манчестер Юнайтед ще вчора вів перемовини щодо продовження угоди з "біло-синіми". Втім, вночі Варела несподівано втік з клубної бази й покинув Росію. Він навіть не повідомив Динамо про своє рішення. Уругваєць досі не відповідає на дзвінки москвичів і не виходить на зв'язок. Паперів про зупинення контракту він також не надсилав, повідомляє Sports.ru.

Ніби в насмішку над росіянами, коментар надав агент футболіста Оскар Бентанкур. Представник Гільєрмо Варели у бесіді з журналістом "Чемпіонату" заявив, що його клієнт вилетів підписувати контракт з Фламенго, а в Москву він повернеться, якщо різниця між фінансовою пропозицією бразильців і москвичів буде не дуже великою. Динамо Москва, своєю чергою, подало позов у CAS через "кричуще зловживання правом, отриманим від ФІФА на зупинення контрактів".

"Можна було, звісно, його десь на кордоні "тормознути". Але навіщо нам зрадники та покидьки? Іншого слова я не знаходжу. Хоча б сказав. Його ж ніхто не тримав. Тим більше, ФІФА, на жаль, створила цю зрадницьку ситуацію для вітчизняного футболу [мова про зупинку контрактів]. Взагалі, це прецедент – те, що вони зробили. Їм це ще гикнеться. Це і ФІФА, і УЄФА.

Чи заплатили Варелі? Та нічого йому не заплатили. По суті, взяв і поїхав. Скатертиною доріжка", – істерично заявив член правління московського Динамо Сергій Степашин в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Нагадаємо, що після вторгнення в Україну російські клуби були відсторонені від участі в єврокубках, а більшість легіонерів та іноземних тренерів покинула РПЛ. Тамтешня збірна була виключена з міжнародних змагань.

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