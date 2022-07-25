Российский футбол хоть и находится при смерти, но по инерции продолжает радовать нас весёлыми новостями.

РПЛ жестоко страдает от санкций и массового оттока легионеров. Местные чиновники жалуются на пресловутую седьмую поправку ФИФА, от которой сильно пострадал и наш Шахтер – впрочем, уругваец Гильермо Варела решил покинуть московское Динамо без юридических тонкостей, вызвав грандиозный скандал.

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Согласно информации "Спорт-Экспресс", 23-летний экс-защитник Манчестер Юнайтед ещё вчера вел переговоры по продлению соглашения с "бело-синими". Впрочем, ночью Варела неожиданно сбежал с клубной базы и покинул Россию. Он даже не уведомил Динамо о своём решении. Уругваец до сих пор не отвечает на звонки москвичей и не выходит на связь. Бумаг о прекращении контракта он также не присылал, сообщает Sports.ru.

Будто бы в насмешку над россиянами, комментарий предоставил агент футболиста Оскар Бентанкур. Представитель Гильермо Вареллы в беседе с журналистом "Чемпионата" заявил, что его клиент вылетел подписывать контракт с Фламенго, а в Москву он вернётся, если разница между финансовым предложением бразильцев и москвичей будет не очень большой. Динамо Москва, в свою очередь, подало иск в CAS из-за "вопиющего злоупотребления правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов".

"Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола [приостанавливать контракты]. Вообще это прецедент – то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА.

Заплатили ли Вареле? Да ничего ему не заплатили. По сути, взял и уехал. Скатертью дорожка", – истерически заявил член правления московского Динамо Сергей Степашин в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, что после вторжения в Украину российские клубы были отстранены от участия в еврокубках, а большинство легионеров и иностранных тренеров покинули РПЛ. Тамошняя сборная была исключена из международных соревнований.

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