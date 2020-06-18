Екс-захисник Дніпра покинув команду Хацкевича

Колишній оборонець збірної Узбекистану Віталій Денісов знову став вільним агентом.

Узбецький оборонець Ротора Віталій Денісов покинув російський клуб, повідомляє офіційна сторінка волгоградського клубу у соціальній мережі Твіттер.

Хацкевича після виходу в РПЛ можуть звільнити з російського клубу

33-річний захисник приєднався до команди у січні 2020 року і встиг зіграти у її складі лише 2 поєдинки (результативними діями не відзначався). Угода Денісова з командою Олександра Хацкевича була чинною до 30 червня 2020 року, однак сторони вирішили достроково розірвати контракт.

Нагадаємо, Денісов свого часу встиг пограти в УПЛ – з 2007 по 2012 роки він захищав кольори Дніпра.

Хацкевич очолив волгоградську команду у грудні 2019 року і вперше після 16-річної паузи допоміг їй повернутись в РПЛ.

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