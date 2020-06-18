Экс-защитник Днепра покинул команду Хацкевича

Бывший защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов вновь стал свободным агентом.

Узбекский защитник Ротора Виталий Денисов покинул российский клуб, сообщает официальная страница волгоградского клуба в социальной сети Твиттер.

Хацкевича после выхода в РПЛ могут уволить из российского клуба

33-летний защитник присоединился к команде в январе 2020 года и успел сыграть в ее составе лишь 2 поединка (результативными действиями не отличался). Соглашение Денисова с командой Александра Хацкевича действовало до 30 июня 2020 года, однако стороны решили досрочно расторгнуть контракт.

Напомним, Денисов в свое время успел поиграть в УПЛ – с 2007 по 2012 годы он защищал цвета Днепра.

Хацкевич возглавил волгоградскую команду в декабре 2019 года и впервые после 16-летней паузы помог ей вернуться в РПЛ.

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