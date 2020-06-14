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Хацкевича після виходу в РПЛ можуть звільнити з російського клубу

10:16 139 Читать на русском
Хацкевича після виходу в РПЛ можуть звільнити з російського клубу
Олександр Хацкевич / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич може втратити роботу у своєму новому клубі.

Ротор, який пробився до вищого дивізіону чемпіонату Росії, може звільнити головного тренера команди Олександра Хацкевича, повідомляє видання Meta Ratings.

Ротор Хацкевича може відмовитись від участі в РПЛ

Причини такого рішення не називаються, проте підкреслюється, що вони пов'язані не з грою команди при Хацкевичі, а з іншими мотивами керівництва волгоградського клубу. Виступи у РПЛ Ротор може почати вже під керівництвом нового коуча.

Нагадаємо, сезон у другому за силою дивізіоні був завершений достроково через пандемію коронавірусу. Ротор посів перше місце, випередивши Хімкі, які, швидше за все, відмовляться від участі у наступному розіграші Прем'єр-ліги через фінансові труднощі.

Хацкевич очолив волгоградську команду у грудні 2020 року і вперше після 16-річної паузи допоміг їй повернутись в РПЛ.

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Теги
Росія Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич ФНЛ Хімкі Хімкі Ротор Ротор коронавірус
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