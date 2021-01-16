Колишній захисник Дніпра Дмитро Нагієв продовжить кар'єру в Азербайджані.

Львів повернув бразильця з оренди в Азербайджані

25-річний футболіст на правах вільного агента перейшов в Сумгаїт, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода між гравцем і азербайджанською командою розрахована на 2,5 роки.

Нагадаємо, Нагієв вже виступав за Сумгаїт, перейшовши туди влітку 2018-го року, однак досить швидко його покинув. Останній сезон захисник провів у вищій лізі Молдови, виступаючи за клуб Динамо-Авто. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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