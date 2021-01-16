Бывший защитник Днепра Дмитрий Нагиев продолжит карьеру в Азербайджане.

Львов вернул бразильца из аренды в Азербайджане

25-летний футболист на правах свободного агента перешел в Сумгаит, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение между игроком и азербайджанской командой рассчитано на 2,5 года.

Напомним, Нагиев уже выступал за Сумгаит, перейдя туда летом 2018 года, однако довольно быстро его покинул. Последний сезон защитник провел в высшей лиге Молдовы, выступая за клуб Динамо-Авто. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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