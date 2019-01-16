Екс-захисник Дніпра Інкум перейшов у болгарський Дунав

Колишній захисник Дніпра Самуель Інкум підписав контракт з Дунавом.

Дунав на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Самуелем Інкумом. Угода розрахована до літа 2020 року.

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ФІФА зняла з гравця бан, за умовою якого йому було заборонено займатись професійною футбольною діяльністю через борги перед агентом.

Нагадаємо, з 2011 по 2014 роки ганець виступав у складі Дніпра, з яким не виграв жодного трофею.

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