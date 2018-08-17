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Жданов: Давайте подякуємо Хачеріді, у росіян досі істерика

00:02 592 Читать на русском
Жданов: Давайте подякуємо Хачеріді, у росіян досі істерика
Ігор Жданов / соцмережі

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував патріотичний вчинок захисника ПАОКа Євгена Хачеріді в матчі проти Спартака (0:0).

"А давайте но подякуємо динамівцю Євгену Хачеріді, який зараз виступає за грецький ПАОК. Вибивши з кваліфікації Ліги Чемпіонів московський Спартак, захисник збірної України продемонстрував синьо-жовті щитки. У росіян досі істерика. Патріотично! Так тримати, козаче!", – написав Жданов у своєму Фейсбук.

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Нагадаємо, після поєдинку захисник грецької команди Євген Хачеріді показав синьо-жовті щитки фанатській трибуні Спартака, а ПАОК за сумою двох матчів пройшов до раунду плей-офф.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
0 : 0
ПАОК
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Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК Ліга чемпіонів Ігор Жданов Спартак Москва - ПАОК
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