Жданов: Давайте подякуємо Хачеріді, у росіян досі істерика

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував патріотичний вчинок захисника ПАОКа Євгена Хачеріді в матчі проти Спартака (0:0).

"А давайте но подякуємо динамівцю Євгену Хачеріді, який зараз виступає за грецький ПАОК. Вибивши з кваліфікації Ліги Чемпіонів московський Спартак, захисник збірної України продемонстрував синьо-жовті щитки. У росіян досі істерика. Патріотично! Так тримати, козаче!", – написав Жданов у своєму Фейсбук.

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Нагадаємо, після поєдинку захисник грецької команди Євген Хачеріді показав синьо-жовті щитки фанатській трибуні Спартака, а ПАОК за сумою двох матчів пройшов до раунду плей-офф.

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