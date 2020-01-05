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Екс-воротар Зорі Луїс Феліпе став гравцем бразильського Айморе

15:48 200 Читать на русском
Екс-воротар Зорі Луїс Феліпе став гравцем бразильського Айморе
Луїс Феліпе / Фото з відкритих джерел

Перспективний колись екс-кіпер луганської команди Луїс Феліпе знайшов собі новий клуб.

Колишній бразильський голкіпер луганської Зорі Луїс Феліпе знайшов собі команду на батьківщині. Новий клубом 22-річного голкіпера став Айморе – команда, що виступає в чемпіонаті Гаушу, в якому минулого сезону посів 6-е місце.

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Нагадаємо, клуб Віктора Скрипника розірвав співпрацю з воротарем на початку грудня 2019 року за обопільною згодою. Бразильський кіпер виступав за Зорю з лютого 2018 року – за цей час він провів 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 22 голи і 7 матчів відстояв "на нуль". Востаннє Феліпе виходив на поле 17 квітня.

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