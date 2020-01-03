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Десна оголосила про перехід Арвеладзе із Зорі

11:34 700 Читать на русском
Десна оголосила про перехід Арвеладзе із Зорі
Леван Арвеладзе / фото з відкритих джерел

Чернігівський клуб оголосив про підписання першого зимового новачка.

26-річний півзахисник Леван Арвеладзе продовжить кар'єру у Десні, інформує офіційний сайт чернігівського клубу. Контракт підписаний за схемою 2+1.

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Зазначимо, що раніше Арвеладзе вже виступав за Десну – він зіграв 45 матчів та забив 8 голів за команду у період з 2016 по 2018 рік.

“Я щиро радий повернутися до Чернігова. Десна – це не просто команда, це як велика сім’я. Я знаю гравців, тренерів, керівництво, тому впевнений, що зробив правильний вибір. Докладу максимум зусиль, щоб продемонструвати свої найкращі якості”, – сказав Арвеладзе після підписання контракту.

Нагадаємо, першу частину сезону хавбек провів у Зорі. За команду Віктора Скрипника він зіграв 7 матчів в УПЛ.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Десна Десна Леван Арвеладзе Леван Арвеладзе
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