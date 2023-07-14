Екс-власник і президент футбольного клубу Мир з села Горностаївка Новотроїцького району Херсонської області Іван Доценко підтримує окупацію України, повідомляє Район.Генічеськ.

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73-річний володар агрофірми з однойменною назвою тісно співпрацює з ворогом: його підприємство вже вписане в російські реєстри, а сам він активно розповідає місцевій пропагандистській телерадіокомпанії "Таврія" про процвітання своєї агрофірми, яка найімовірніше, сплачує податки окупантам.

Зазначають, що Доценко завжди підтримував теплі відносини з колаборантом і зрадником Віталієм Булюком (колишній заступник голови херсонської облради і екс-начальник Херсонської митниці, якого намагались підірвати у грудні 2022 року у Скадовську), який зараз працює одним з керівників окупаційного уряду захопленої частини Херсонщини.

Нагадаємо, ФК Мир був п'ятиразовим переможцем чемпіонату Херсонської області, а у 2010 році став чемпіоном України серед аматорів. У сезоні 2013/14 дебютував у Другій лізі, але відіграв лише половину чемпіонату (через брак фінансів команда знялась зі змагань). У сезоні 2015/16 повернувся до виступів у третьому за силою дивізіоні, відігравши там три роки поспіль.

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