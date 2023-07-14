Экс-владелец и президент футбольного клуба Мир из села Горностаевка Новотроицкого района Херсонской области Иван Доценко поддерживает оккупацию Украины, сообщает Район.Генічеськ.

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73-летний владелец агрофирмы с одноименным названием тесно сотрудничает с врагом: его предприятие уже вписано в российские реестры, а сам он активно рассказывает местной пропагандистской телерадиокомпании "Таврия" о процветании своей агрофирмы, которая скорее всего, платит налоги оккупантам.

Отмечается, что Доценко всегда поддерживал теплые отношения с коллаборантом и предателем Виталием Булюком (бывший заместитель председателя херсонского облсовета и экс-начальник Херсонской таможни, которого пытались взорвать в декабре 2022 года в Скадовске), который сейчас работает одним из руководителей оккупационного правительства захваченной части Херсонщины.

Напомним, ФК Мир был пятикратным победителем чемпионата Херсонской области, а в 2010 году стал чемпионом Украины среди любителей. В сезоне 2013/14 дебютировал во Второй лиге, но отыграл лишь половину чемпионата (из-за нехватки финансов команда снялась с соревнований). В сезоне 2015/16 вернулся к выступлениям в третьем по силе дивизионе, отыграв там три года подряд.

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