"Ми віддамо всі сили, щоб здобути перемогу. Нам нема куди відступати. Треба показати свій максимум. І хоча суперник буде нам протистояти дуже серйозний, але все залежить саме від нас. У нас ще є шанс вийти з групи, тому будемо боротися.

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Гент – лідер нашої групи. Це гарна, сильна команда. Буде цікавий футбол. Головне – вірити в себе та у своїх партнерів по команді.

Вважаю, що ми відновилися після останнього поєдинку проти Маккабі. Як фізично, так і психологічно. Розуміємо, наскільки важливі матчі чекають на нас. Треба намагатися брати максимум в останніх іграх цього року", – цитує Чурка офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 4-х турів луганці йдуть у турнірній таблиці групи В на третій сходинці, маючи у своєму доробку 4 очки. У Маккабі Тель-Авів 9 пунктів, а лідирує Гент з 10-ма балами.

Дуль між бельгійською та української командами відбудеться вже сьогодні, 30 листопада, о 19:45. Перша зустріч між цими колективами завершилась бойовою нічиєю 1:1.

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