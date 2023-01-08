Український фахівець Ігор Жабченко може очолити тернопільську Ниву, повідомляє SportArena.

Нива Т припинила співпрацю з трьома гравцями – серед них екс-форвард Динамо

54-річний наставник, який у грудні припинив співпрацю з Гірник-Спортом, є основним кандидатом на вакантну посаду. Нагадаємо, восени обов’язки головного тренера у тернопільській команді виконував спортивний директор Сергій Задорожний.

Першу частину сезону Гірник-Спорт завершив на останній сходинці групи Б Першої ліги. Нива у групі А стала четвертою і завоювала право поборотися за вихід в еліту у чемпіонській групі.

До слова, Жабченко розпочав тренерську кар'єру у 2001 році у команді Система-Борекс (Бородянка). З 2003 по 2008 роки очолював юніорську збірну України. Встиг потренувати також кропивницьку Зірку (двічі), Суми та Гірник-Спорт (двічі).

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