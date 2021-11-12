"Я вирішив зупинитись. Я більше не можу думати про футбольне поле.

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Після 37 років футболу з великим задоволенням та деякими негативними моментами я думаю, що це моє право – повернутися до свого життя. Минають роки, і я ще хочу насолоджуватися життям", – заявив 73-річний Вентура у коментарі Тuttomercatoweb.

Останнім місцем роботи італійця була Салернітана, яку він покинув у серпні 2020-го. Також він встиг попрацювати з К'єво, Торіно, Вероною, Наполі, Сампдорією та іншими клубами Серії А. З 2016-го по 2017-й Вентура очолював збірну Італії і призвів до одного з найбільших провалів за всю історію "Скуадри" – невиходу на ЧС-2018.

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