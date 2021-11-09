"Ніхто не змушував мене догравати цей матч. Увійшовши до суддівської кімнати, я зрозумів, що дав фінальний свисток раніше, ніж треба. Загалом, я додав п'ять хвилин і міг би звинуватити у всьому четвертого арбітра, який показав табличку з дев'ятьма хвилинами. Але це не відповідає моїм принципам.

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Якби ми не дограли матч, могло б бути призначене перегравання. Саме тому я попросив обидві команди повернутись на поле, щоб уникнути повторного матчу. Дякую гравцям, вони повернулися на поле, допомогли мені. І після матчу підтримали, сказавши, що всі помиляються, адже є людський чинник.

Моє рішення завершити кар'єру? Футбол та спорт стали дуже потворними. Я втомився чути образи та лайку постійно: до, під час та після матчів. Мені перестала подобатися професія судді, я більше не люблю свою роботу. Не хочу більше залишатись у цьому хаосі. Все скрізь змінюється, але насправді нічого не змінилося. Потрібно змінювати систему. Тому я вирішив піти", – цитує Халіса Озках'я En Son Haber.

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