Я решил остановиться. Я больше не могу думать о футбольном поле.

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После 37 лет футбола с большим удовольствием и некоторыми негативными моментами я думаю, что это мое право – вернуться к своей жизни. Проходят годы, и я еще хочу наслаждаться жизнью", – заявил 73-летний Вентура в комментарии Тuttomercatoweb.

Последним местом работы итальянца была Салернитана, которую он покинул в августе 2020-го. Также он успел поработать с Кьево, Торино, Вероной, Наполи, Сампдорией и другими клубами Серии А. С 2016-го по 2017-й Вентура возглавлял сборную Италии и привел к одному из самых больших провалов за всю историю "Скуадры" – невыходу на ЧМ-2018.

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