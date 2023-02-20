Екс-тренер Валенсії та Уотфорда Хаві Грасія став кандидатом на посаду головного тренера Лідса, інформує The Athletic.

Лідс відмовився від послуг екс-тренера Аякса, незважаючи на екскурсію клубною базою

Лідс, як і раніше, перебуває в пошуках заміни Джессі Маршу, якого було звільнено після поразки від Ноттінгем Форест у матчі 22 туру АПЛ. У наступних трьох матчах командою керував тимчасовий наставник Майкл Скубала.

Довірити команду Скубалі боси Лідса вирішили після того, як переговори з Андоні Іраолою, Арне Слотом і Альфредом Схрьодером були провалені.

Лідс посідає передостаннє 19 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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