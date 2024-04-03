Чемпионат Саудовской Аравии, 26-й тур

Абха – Аль-Наср – 0:8

Голы: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхим, 44, Гариб, 51, Аль-Элевай, 63, 86

Криштиану Роналду осталось забить 15 мячей, чтобы достичь планки в 900 голов в карьере. В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии португальскому форварду хватило 31 минуты, чтобы оформить хет-трик – Аль-Наср уничтожил предпоследнюю команду саудовской лиги со счётом 8:0.

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Первые два мяча Криштиану провёл прямыми ударами со штрафного, а в конце первого тайма эффектной "ложечкой" перебросил экс-вратаря Фиорентины, Милана и сборной Румынии Чиприана Тэтэрушану. Эта результативность дала персональным фанатам КР7 повод шутить в комментариях в Твиттере: "Последний раз, когда Месси оформлял хет-трик, Роналду играл за Ювентус".

Наверняка Роналду забил бы в этот вечер больше мячей, но экс-тренер Шахтёра Луиш Каштру заменил его в перерыве.