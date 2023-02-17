"Філософія Атлетіко ідеально підійшла б Скалоні, тому що вболівальники, клуб і його власна філософія гри дуже схожі на ту, яку він продемонстрував на ЧС-2022. У Барселоні йому було б складно, тому що каталонський клуб пов'язаний із філософією Йохана Кройфа. І я не впевнений, що Скалоні зміг би до неї пристосуватися", – наводить слова Шустера Mundo Deportivo, посилаючись на ефір аргентинського Super Deportivo Radio.

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Нагадаємо, що контракт Сімеоне з Атлетіко дійсний до літа 2024 року. Дієго точно не буде звільнений, якщо виведе мадридську команду в груповий етап Ліги чемпіонів наступного сезону.

Нагадаємо, що Сімеоне працює з Атлетіко з грудня 2011 року. За цей час він двічі приводив команду до чемпіонського титулу і двічі доходив з Атлетіко до фіналу ЛЧ.