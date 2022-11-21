Керівництво Рейнджерс наважилося змінити головного тренера під час паузи на чемпіонат світу.

Джованні ван Бронкхорст звільнений від своїх обов'язків, інформує офіційний сайт клубу.

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Іменитий нідерландець очолив Рейнджерс рік тому, замінивши Стівена Джеррарда. Ван Бронкхорст віддав чемпіонат Селтіку, але виграв Кубок Шотландії і вперше за 12 років вивів команду в груповий етап ЛЧ. Щоправда, там "Джерс" стали абсолютно найгіршою командою з 0 очок і різницею голів 2-22. Відставання від Селтіка знову гігантське (9 очок), тому боси вирішили попрощатися з Джіо.

Цікаво, що місяць тому Джеррарда звільнили з Астон Вілли, що дає Рейнджерс надію повернути свого успішного екс-тренера.

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