Екс-тренер Реала Тошак заступився за Бейла

Колишній наставник Реала і збірної Уельсу Джон Тошак поділився думками щодо критики на адресу валлійського півзахисника "вершкових" Гарета Бейла.

"Я лише бачу, що Бейл постійно страждає через травми. У Мадриді на всіх дивляться через лупу, там завжди когось критикують, а він з тих чи інших причин не дає багато інтерв'ю.

Бейл щасливий в Реалі і хоче відпрацювати свій контракт до кінця, – агент

Але його гру неможливо критикувати. Потрібно брати до уваги проблеми Гарета з травмами. Подивіться на його статистику голів за матч і кількість трофеїв. Це важко перевершити", – цитує Тошака видання Goal.

Нагадаємо, Бейл виступає за Реал з 2013 року. У поточному сезоні валлієць провів за королівський клуб 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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