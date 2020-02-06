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Экс-тренер Реала Тошак вступился за Бейла

6 февраля 22:49 21 Читати українською
Экс-тренер Реала Тошак вступился за Бейла
Гарет Бейл / Фото из открытых источников

Бывший наставник Реала и сборной Уэльса Джон Тошак поделился мыслями относительно критики в адрес валлийского полузащитника "сливочных" Гарета Бейла.

"Я только вижу, что Бейл постоянно страдает из-за травм. В Мадриде на всех смотрят через лупу, там всегда кого-то критикуют, а он по тем или иным причинам не дает много интервью.

Бейл счастлив в Реале и хочет отработать свой контракт до конца, – агент футболиста

Но его игру невозможно критиковать. Нужно принимать во внимание проблемы Гарета с травмами. Посмотрите на его статистику голов за матч и количество трофеев. Это трудно превзойти", – цитирует Тошака издание Goal.

Напомним, Бейл выступает за Реал с 2013 года. В текущем сезоне валлиец провел за королевский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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Теги
Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Джон Тошак
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