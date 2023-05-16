Як інформує бельгійський інсайдер Саша Тавольєрі, Клеман підтримує контракти з керівництвом Брюгге і бажає повернутися в клуб, легендою якого є. Він уже тренував "синьо-чорних" із 2019 по 2021 рік.

Дружина Маліновського виокремила найкращого тренера в кар'єрі Руслана: "Він приходив додому щасливий"

Після 35 турів Монако практично позбувся шансів на потрапляння в зону Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Команда посідає четверте місце в турнірній таблиці і відстає від Марселя на 8 очок. Незважаючи на це, боси монегасків завжди підтримували тренера – майбутнє Клемана не піддавалося сумніву.

Повідомляється, що Клеман ностальгує за часами, проведеними в Брюгге, і хотів би повернутися в клуб Романа Яремчука.

Нещодавно дружина Руслана Маліновського виділила найкращого тренера в кар'єрі свого чоловіка. Ним виявився Клеман, під керівництвом якого українець грав із 2017 по 2019 рік у Генку.

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