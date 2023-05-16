Как информирует бельгийский инсайдер Саша Тавольери, Клеман поддерживает контракты с руководством Брюгге и желает вернуться в клуб, легендой которого является. Он уже тренировал "сине-чёрных" с 2019 по 2021 год.

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После 35 туров Монако практически лишился шансов на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице и отстаёт от Марселя на 8 очков. Несмотря на это, боссы монегасков всегда поддерживали тренера – будущее Клемана не подвергалось опасности.

Сообщается, что Клеман ностальгирует по временам, проведённым в Брюгге, и хотел бы вернуться в клуб Романа Яремчука.

Недавно жена Руслана Малиновского выделила лучшего тренера в карьере своего мужа. Им оказался Клеман, под руководством которого украинец играл с 2017 по 2019 год в Генке.

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