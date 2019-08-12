Екс-тренер Генка Клеман: Через кілька років Маліновський буде грати в гранді

Наставник Брюгге, який минулого сезону тренував Генк, поділився думкою про перехід Руслана Маліновського в Аталанту.

"Руслан дуже хороший гравець. Я його великий фанат і передаю йому привіт. Бажаю удачі в Італії. Через 1 або 2 роки він піде ще вище і буде грати в гранді. Це дуже хороший трансфер для Аталанти.

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В Генку спочатку я його використовував на позиції дев'ятки, а потім він грав десятку. Я був дуже щасливий, що міг використовувати його на різних позиціях. Він дуже допоміг нам в минулому сезоні в боротьбі за чемпіонство", – цитує Клемана Tribuna.com.

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Нагадаємо, Маліновський грав під керівництвом Клемана у Генку. Після минулого сезону українець перейшов у Аталанту, а Клеман став тренером Брюгге.