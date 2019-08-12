toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-тренер Генка Клеман: Через кілька років Маліновський буде грати в гранді

12 серпня 23:19 249 Читать на русском
Екс-тренер Генка Клеман: Через кілька років Маліновський буде грати в гранді
Руслан Маліновський / Генк

Наставник Брюгге, який минулого сезону тренував Генк, поділився думкою про перехід Руслана Маліновського в Аталанту.

"Руслан дуже хороший гравець. Я його великий фанат і передаю йому привіт. Бажаю удачі в Італії. Через 1 або 2 роки він піде ще вище і буде грати в гранді. Це дуже хороший трансфер для Аталанти.

Клеман: У першому таймі з Динамо Брюгге був топ-командою, у другому – середнячком

В Генку спочатку я його використовував на позиції дев'ятки, а потім він грав десятку. Я був дуже щасливий, що міг використовувати його на різних позиціях. Він дуже допоміг нам в минулому сезоні в боротьбі за чемпіонство", – цитує Клемана Tribuna.com.

Наставник Аталанти розповів про роль Маліновського в команді

Нагадаємо, Маліновський грав під керівництвом Клемана у Генку. Після минулого сезону українець перейшов у Аталанту, а Клеман став тренером Брюгге.

blog_ava
Україна зіграє товариські матчі проти Нігерії та Естонії – УАФ затвердила міста проведення поєдинків
12 серпня
6140
Теги
Генк Генк Бельгія Філіпп Клеман Філіпп Клеман Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
19
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук