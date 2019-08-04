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Наставник Аталанти розповів про роль Маліновського в команді

21:04 1190 Читать на русском
Наставник Аталанти розповів про роль Маліновського в команді
Руслан Маліновський / Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не розраховує на Руслана Маліновського як на гравця основного складу.

"Зараз я розглядаю Руслана Маліновського в ролі альтернативи Алехандро Гомесу. Маліновський володіє якістю, характером, він впевнено працює з м'ячем, але йому ще потрібно влитися в команду.

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Через кілька місяців я можу його ставити глибше в півзахист, але зараз це робити безглуздо", – передає слова Гасперіні Football-Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, лідер збірної України Руслан Маліновський перейшов у Аталанту влітку цього року з Генка. За неофіційними даними італійці заплатили за хавбека 13,7 млн євро.

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Теги
Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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