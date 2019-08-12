Клеман: У першому таймі з Динамо Брюгге був топ-командою, у другому – середнячком

Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман відповів на питання журналістів напередодні матчу проти Динамо у Лізі чемпіонів.

"Завтрашня гра покаже, наскільки ми зараз готові. Ми намагаємося в усіх турнірах грати у свій футбол та брати очки в кожному матчі. Та чемпіонат – це не спринт, це марафон.

Ванакен? Він додає багато драйву нашій грі, я задоволений, що він залишився з нами.

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Дійсно, в першому таймі домашнього матчу з Динамо ми домінували, а потім суперник перехопив ініціативу. В першому таймі на полі грав топ-клуб Брюгге, а в другому – середнячок.

Завтра ми знову намагатимемося досягнути топ-рівня, контратакувати, забити. Грати на відбій не збираємося. Головне наше завдання – пробитись до наступного раунду", – сказав Клеман на прес-конференції перед матчем-відповіддю з Динамо в кваліфікації ЛЧ.

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Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться завтра, 13 серпня. Початок запланований на 20:30.