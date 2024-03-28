Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич переконаний, що Андрій Ярмоленко має бути у заявці збірної України на Євро-2024.

"Чи варто Реброву включати Ярмоленка у заявку збірної України на Євро-2024? Рішення має ухвалювати тренерський штаб. Є хороший приклад Костакурти, якому було під 40 років, але він був лідером Мілана в роздягальні. Досвід Ярмоленка і його футбольний інтелект на Євро завжди знадобляться.

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Я сподіваюся, що він підійде до чемпіонату Європи повністю готовим у функціональному плані. Можна навіть не грати, але бути лідером у команді. Я бажаю Андрію якнайшвидшого відновлення, і щоб він був лідером і на полі, і в роздягальні", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Ярмоленко влітку 2023-го повернувся в Динамо (9 матчів, 4 голи та 1 асист), але більшу частину сезону заліковує травму.

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