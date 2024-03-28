Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич убежден, что Андрей Ярмоленко должен быть в заявке сборной Украины на Евро-2024.

"Стоит ли Реброву включать Ярмоленко в заявку сборной Украины на Евро-2024? Решение должен принимать тренерский штаб. Есть хороший пример Костакурты, которому было под 40 лет, но он был лидером Милана в раздевалке. Опыт Ярмоленко и его футбольный интеллект на Евро всегда пригодятся.

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Я надеюсь, что он подойдет к чемпионату Европы полностью готовым в функциональном плане. Можно даже не играть, но быть лидером в команде. Я желаю Андрею скорейшего восстановления, и чтобы он был лидером и на поле, и в раздевалке", – поделился Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Ярмоленко летом 2023-го вернулся в Динамо (9 матчей, 4 гола и 1 ассист), но большую часть сезона залечивает травму.

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