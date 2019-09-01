Екс-тренер Динамо Гомес очолить Олімпік, – Бурбас

На тренерському містку Олімпіка знову відбудуться зміни.

"Вісенте Гомес – новий головний тренер ФК Олімпік. Завтра іспанця офіційно представлять команді", – напис у twitter журналіст ТК Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу

Іспанський фахівець з червня працював у Динамо, але згодом покинув київський клуб після звільнення Олександра Хацкевича. Гомес має досвід роботи з Сергієм Ребровим в Динамо та Аль-Ахлі. Також він входив у тренерський штаб Спартака разом із Раулем Ріанчо.

На цій посаді фахівець замінить виконувача обов'язків головного тренера донецького клубу Ігоря Климовського.

Після 6-ти турів Олімпік перебуває на останній сходинці УПЛ, маючи в активі одне очко.

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