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Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу

11:46 901 Читать на русском
Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу
Жуліо Сезар / фото: ФК Олімпік

Бразильський фахівець Жуліо Сезар більше не працює у донецькому Олімпіку. Клуб підтвердив інформацію про звільнення.

24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергій Політило
 
Олексій Гуцуляк 26’
Франціско Ді Франко 42’
Олексій Гуцуляк 65’
24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Олексій Гуцуляк
42’ Франціско Ді Франко
62’ Сергій Політило
65’ Олексій Гуцуляк

Про те, що 40-річний наставник покине свою посаду стало відомо ще вчора. Президент "олімпійців" Владислав Гельзін прийняв це рішення відразу після поразки від Карпат (1:3).

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Сьогодні, 19 серпня, офіційний сайт Олімпіка опублікував повідомлення про звільнення – разом із Жуліо Сезаром клуб покидають і його помічники.

В 4 стартових матчах Favbet-Ліги команда, очолювана бразильським наставником, зазнала 4 поразок з різницею м'ячів 2:8. Як результат – останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

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Зазначається, що про те, хто стане новим головним тренером Олімпіка стане відомо протягом кількох днів. Напередодні Владислав Гельзін вже повідомив про переговори з іншим іноземним фахівцем.

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Олімпік Олімпік Жуліо Сезар Жуліо Сезар Олімпік - Карпати
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