Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу

Бразильський фахівець Жуліо Сезар більше не працює у донецькому Олімпіку. Клуб підтвердив інформацію про звільнення.

Про те, що 40-річний наставник покине свою посаду стало відомо ще вчора. Президент "олімпійців" Владислав Гельзін прийняв це рішення відразу після поразки від Карпат (1:3).

Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті

Сьогодні, 19 серпня, офіційний сайт Олімпіка опублікував повідомлення про звільнення – разом із Жуліо Сезаром клуб покидають і його помічники.

В 4 стартових матчах Favbet-Ліги команда, очолювана бразильським наставником, зазнала 4 поразок з різницею м'ячів 2:8. Як результат – останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Олімпік може запросити турецького тренера – першого в історії УПЛ

Зазначається, що про те, хто стане новим головним тренером Олімпіка стане відомо протягом кількох днів. Напередодні Владислав Гельзін вже повідомив про переговори з іншим іноземним фахівцем.