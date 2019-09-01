Экс-тренер Динамо Гомес возглавит Олимпик – Бурбас

На тренерском мостике Олимпика снова произойдут изменения.

"Висенте Гомес – новый главный тренер ФК Олимпик. Завтра испанца официально представят команде", – надпись в twitter журналист ТК Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

Олимпик официально объявил об отставке Жулио Сезара и его тренерского штаба

Испанский специалист с июня работал в Динамо, но впоследствии покинул киевский клуб после увольнения Александра Хацкевича. Гомес имеет опыт работы с Сергеем Ребровым в Динамо и Аль-Ахли. Также он входил в тренерский штаб Спартака вместе с Раулем Рианчо.

На этой должности специалист заменит исполняющего обязанности главного тренера донецкого клуба Игоря Климовского.

После 6-ти туров Олимпик находится на последней строчке УПЛ, имея в активе одно очко.

Шахтер разгромил Олимпик в дерби и закрепился на вершине УПЛ