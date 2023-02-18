Пол Окон, асистент колишнього наставника Брюгге Карла Хуфкенса, розповів, чому Роман Яремчук не може заграти в клубі.

"Ситуація з Романом була простою. Умовно кажучи, він був не на висоті, коли клуб забрав його з Бенфіки. Він не був готовий навіть до 20 хвилин високоінтенсивного футболу найвищого рівня. Усі дані підтверджували це.

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У той самий час Ферран Жутгла добре справлявся з функціями нападника. Тоді не варто виводити його зі складу заради форварда, який, можливо, коштує 16 мільйонів євро, але не у формі.

В тому, що Яремчук не грав, не було провини Карла Хуфкенса – ми ухвалили рішення, і я можу його обгрунтувати. Можливо, Карл був би ідіотом, якби Яремчук зараз грав та забивав", – цитує Окона Voetbal Nieuws.

Нагадаємо, гольова засуха українця триває вже 11 матчів – востаннє Роман відзначався результативною дією ще у жовтні.

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