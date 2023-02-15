Перший небезпечний момент створила Бенфіка вже на 3-й хвилині: після навісу з кутового м'яч відскочив до Рамуша і той пробив головою. Гонсалу не очікував на такий подарунок (підозрюючи, що опинився в офсайді), тож пробив не сильно і прямо у руки голкіперу. Господарі одразу ж відповили стрімкою атакою лівим флангом, яку завершував Б'юкенен – сферу після удару з гострого кута забрав Влаходімос.

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Вболівальники шаленими піснями гнали Брюгге вперед і команда віддячувала їм за підтримку гострими комбінаціями біля воріт суперника. В середині тайму "чорно-сині" на якийсь час просто закрили Бенфіку на її половині поля – захист працював на відбій. Португальцям вдалось стримати натиск бельгійців і відсунути гру від своєї штрафної.

На 26-й хвилині господарі ледь не привезли собі гол. Атака лівим флангом, Грімальдо під тиском захисника зберіг м'яч у полі і пробив. Оборонець, вибиваючи на кутовий, дивом не зрізав у власні ворота. Вже у наступній атаці Антоніу Сілва, після навісу Отаменді, розстрілював Міньйоле головою з близької відстані – сфера пройшла над поперечиною. За трохи ще один Сілва – Рафа – спочатку випробував на міцність ліву стійку, а згодом, випередивши кількох захисників, цілив низом у правий кут. Міньйоле на місці.

І знову Рамос зблизька пробивав головою після навісної передачі – м'яч просвистів над поперечиною. За дві хвилини до завершення першого тайму Отаменді ціною жовтої картки зупинив Ланга. Арбітр призначив штрафний, який сам Ланг і виконав. Його навіс результативно замкнув Мехеле, але рефері угледів міліметровий офсайд, скасував гол і команди пішли на відпочнок за рахунку 0:0.

По перерві Бенфіка заробила пенальті. Джек Хендрі, який повернувся з оренди з Кремонезе, сфолив на супернику і арбітр, після консультацій з VAR, вказав на позначку. Жоау Маріу з відскоком від поперечини розпакував ворота Міньйоле.

Брюгге кинувся відігруватись, але грав сумбурно, нервово, часто помиляючись, на тлі солідної Бенфіки виглядаючи дещо розгублено.

Екс-форвард Шахтаря Давід Нерес, який вийшов на заміну, в середині другої сорокап'ятихвилинки виходив сам на сам, але чомусь пригальмував, дочекався захисників і віддав пас в нікуди. Бенфіка продовжила тиснути і створювати момент за моментом, нічого не дозволяючи бельгійцям біля своїх воріт. З нечастими кутовими "орли" справлялись на раз.

За 2 хвилини до завершення основного часу Нерес поставив фінальну крапку: дві поспіль помилки суперника, Давід перехопив, вийшов сам на сам і пробив під праву стійку. Екс-"гірник" на третій доданій оформив дубль, але арбітр гол скасував через офсайд.

Український форвард Роман Яремчук потрапив у заявку, але зіграти проти своєї колишньої команди так і не зміг, просидівши весь матч на лаві запасних – шанс вийти на останні 10 хвилин отримав його конкурент Ферран Жутгла (який нарешті відновився від травми).

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