"Звичайно, поразці з рахунком 0:2 не можна радіти, але я побачив багато плюсів, особливо у перші 20 хвилин. Ми сміливо грали із м'ячем. Я дуже пишаюся командою. Після п'яти тижнів на посаді головного тренера я нарешті бачу те, чого мені хотілося досягти. Але дрібні помилки дорого нам обійшлися.

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Яремчук не грав, але це нічого не означає. Я думав, що гра піде на зустрічних курсах у другому таймі, тому вважав, що Жутгла краще підходить для виходу на заміну", – цитує Паркера офіційний сайт УЄФА.

"Дуже пишаюся своєю командою. Я побачив більше куражу, ніж в іграх чемпіонату, подібне спостерігалось у грі проти Уніон Сент-Жилуаз минулого тижня, особливо на початку матчу. З точки зору самовідданості питань немає. Нам потрібно було грати сміливіше м'ячем проти дуже хорошого суперника, і ми це робили.

У першому тайми ми створювали небезпеку, добре відіграли в обороні. Після перерви все вирішили індивідуальні помилки, окрім цього треба проаналізувати, чому ми стали гірше виглядати в атаці", – розповів Паркер в коментарі Sporza.

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