Колишній арбітр, який працював на матчах Ла Ліги, Ітурральде Гонсалес розповів, що в сезоні 2010/11 Флорентіно Перес вимагав судити Реал так, як Барселону.

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"Після матчу проти Депортіво [матч на Сантьяго Бернабеу у сезоні-2010/11, що завершився перемогою Реала з рахунком 6:1] ми разом з помічниками покинули поле, і одна людина хотіла відвести мене до кімнати. І мені сказали: "Я лише прошу вас поводитися з нами так само як з Барсою". Це був представник мадридського Реала. Я спитав його, чи жартує він, і сказав, що розмова закінчена. Через пів години про це вже знав Технічний суддівський комітет.

Я звернув увагу на цей інцидент, мені це здалося дуже серйозним. Але нічого не було. Такого зі мною більше не траплялося, жоден президент не запрошував мене до окремої кімнати. Тією людиною був Флорентіно Перес. Є протокол, я сповістив суддівський комітет. Не збираюся ховатись. У нас немає корумпованих суддів, ми вищі за це", – цитує колишнього арбітра Daily Mail.

Клубне телебачення Реала відповіло на слова Ітурральде чотирихвилинним відеороликом, до якого увійшли його помилки проти "вершкових" за 17 років роботи рефері у Ла Лізі. У вступі до відео йдеться: "Це Ітурральде Гонсалес, суддя, який нарешті зняв маску та атакував Реал через ЗМІ".

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