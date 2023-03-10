Колишній скаут Арсенала та Евертона Павло Кучеров прокоментував нічийний результат у матчі між Шахтарем та Фейєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Чи випадав хтось з гри Шахтаря? Думаю, ні. Можливо, Йовічевіч очікував, що команда зможе більше протистояти Фейєнорду і грати в більш атакувальний футбол, але цього не сталося. Середня лінія Шахтаря повинна була зіграти агресивніше і більше на атаку.

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Мудрик у Шахтарі був провідним гравцем. Однозначно він би допоміг Шахтарю. Тим паче вчорашня гра підходить Мудрику, він міг би використовувати простір і свої швидкісні якості. З ним гра Шахтаря в атаці була б зовсім інша і небезпечніша. Фейєнорду було б набагато важче, їм весь час довелося озиратися назад", – поділився Кучеров у інтерв'ю Fanday.

До слова, Шахтар та Фейєнорд розписали нічию (1:1) – на гол Ракицького забитим м'ячем відповів Бульяуде. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.

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