Шахтар розписав нічию з Фейєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Команді Ігора Йовічевіча було дуже важко протягом усього поєдинку. Нідерландці тотально тиснули, завдавши понад 20 ударів, але оборона і Трубін рятували тривалий час. Шахтар же скористався всього одним моментом.

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом – провал резервіста перекреслив старання Ракицького, який забив гол сідницями

Це Ракицький курйозно забив після подачі з кутового! Проте тиск Фейєнорда дав результат. На 88 хвилині Бульяуде випередив Тейлора й замкнув простріл. Нідерландці відзначились і вдруге, але арбітр зафіксував офсайд. Фінальні 1:1 на табло. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.