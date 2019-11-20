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Екс-президент Інтера Моратті схвалив рішення Моурінью очолити Тоттенхем

19:27 137 Читать на русском
Екс-президент Інтера Моратті схвалив рішення Моурінью очолити Тоттенхем
Жозе Моурнінью та Массімо Моратті / Фото ФК Інтер

Колишній президент Інтера Массімо Моратті вважає запрошення Жозе Моурнінью правильним рішенням Тоттенхема.

"Я щасливий за нього, а також радий за Тоттенхем, який зробив правильний вибір, хоча і Почеттіно був хорошим тренером.

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У Моурінью є все, щоб досягти успіху в Лондоні. Можливо, він залишався без роботи так довго, тому що чекав варіанту, який би його найбільше мотивував. Тепер він в Лондоні і очолив фіналіста Ліги чемпіонів, престижний клуб", – цитує Моратті Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Моурінью раніше працював на Моратті. Португальський фахівець очолював Інтер у 2008-2010 роках та вигравав з італійцями кубок Ліги чемпіонів.

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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем Тоттенхем Массiмо Мораттi Інтер Інтер
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