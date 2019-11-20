Моурінью запросив у Тоттенхем двох тренерів з Ліги 1

Новоспечений тренер Тоттенхема Жозе Моурінью шукає собі помічників у лондонському клубі.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про перехід своїх двох представників у тренерський штаб Тоттенхема.

Перед призначенням Моурінью Тоттенхем звертався до іншого тренера, – ЗМІ

Делегація французького клубу складається з Жоау Сакраменто і Нуну Сантуша. Фахівці працюватимуть помічниками Жозе Моурінью.

Сакраменто з 2017 року був асистентом головного тренера Лілля, а Сантуш з 2018 року працював у французькому клубі з воротарями.

Нагадаємо, напередодні Тоттенхем оголосив про припинення співпраці з Маурісіо Почеттіно. Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці турнірної таблиці.

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