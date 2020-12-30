toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Екс-одноклубник Ярмоленка Арнаутовіч може стати підопічним Бекхема

17:22 13 Читать на русском
Екс-одноклубник Ярмоленка Арнаутовіч може стати підопічним Бекхема
Марко Арнаутовіч / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Вест Хема Марко Арнаутовіч, який лише півроку тому залишив АПЛ, може знову змінити чемпіонат.

Нападник збірної Австрії, який нині захищає кольори клубу Шанхай СІПГ, може залишити китайську Суперлігу і перейти в Інтер Маямі, повідомляє видання Sport.oe24.at. Причиною всьому стала "китайська фінансова революція", яка може спричинити різкий відтік легіонерів з країни. Нагадаємо, футбольні функціонери Китаю ввели обмеження щодо заробітної плати у місцевому чемпіонаті – з 1 січня 2020 року річна зарплата легіонерів не зможе перевищувати 3 млн євро після вирахування податків.

Арнаутовіч залякує збірну України покером, а Каннаваро бере чемпіонство – яскраве завершення китайської Суперліги

Екс-одноклубник Андрія Ярмоленка лише влітку за 25 млн євро покинув Вест Хем і перебрався у китайську Суперлігу, аби заробити собі на післяфутбольну старість. 11 мільйонів на рік – саме стільки заробляє Арнаутовіч у Піднебесній, а навколофутбольна реформа змусить багатьох гравців змінити свої подальші плани, аби не втратити у заробітках.

Інтер Маямі – команда, з якою пов’язують перехід австрійця в МЛС – шукає зірок і має необхідні для цього ресурси. До слова, новостворений клуб, який належить колишньому легендарному гравцю Девіду Бекхему, свій перший матч у вищому дивізіоні проведе 14 березня 2020 року.

Новий тренер у Ярмоленка, Ліверпуль крокує до титулу, VAR вбиває дух футболу – топ-моменти різдвяного божевілля АПЛ

blog_ava
"Відставка Маркевича – особисте рішення": Сергій Нагорняк – про фінал із Севільєю, талант Лєднєва і невдачу у Спартаку
16:00
3698
Теги
Світ Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Вест Хем Вест Хем МЛС Трансфери Шанхай СІПГ Шанхай СІПГ Інтер Маямі Інтер Маямі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
1
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук