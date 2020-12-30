Екс-одноклубник Ярмоленка Арнаутовіч може стати підопічним Бекхема

Екс-форвард Вест Хема Марко Арнаутовіч, який лише півроку тому залишив АПЛ, може знову змінити чемпіонат.

Нападник збірної Австрії, який нині захищає кольори клубу Шанхай СІПГ, може залишити китайську Суперлігу і перейти в Інтер Маямі, повідомляє видання Sport.oe24.at. Причиною всьому стала "китайська фінансова революція", яка може спричинити різкий відтік легіонерів з країни. Нагадаємо, футбольні функціонери Китаю ввели обмеження щодо заробітної плати у місцевому чемпіонаті – з 1 січня 2020 року річна зарплата легіонерів не зможе перевищувати 3 млн євро після вирахування податків.

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Екс-одноклубник Андрія Ярмоленка лише влітку за 25 млн євро покинув Вест Хем і перебрався у китайську Суперлігу, аби заробити собі на післяфутбольну старість. 11 мільйонів на рік – саме стільки заробляє Арнаутовіч у Піднебесній, а навколофутбольна реформа змусить багатьох гравців змінити свої подальші плани, аби не втратити у заробітках.

Інтер Маямі – команда, з якою пов’язують перехід австрійця в МЛС – шукає зірок і має необхідні для цього ресурси. До слова, новостворений клуб, який належить колишньому легендарному гравцю Девіду Бекхему, свій перший матч у вищому дивізіоні проведе 14 березня 2020 року.

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