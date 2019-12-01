Арнаутовіч залякує збірну України покером, а Каннаваро бере чемпіонство – яскраве завершення китайської Суперліги

Фабіо Каннаваро на чолі Гуанчжоу Евергранд став чемпіоном Китаю, а лідер збірної Австрії Марко Арнаутовіч видав результативний перфоманс за Шанхай СІПГ. Пригадуємо тих, хто в сезоні-2019 набивав гаманець у Піднебесній.

Гуанчжоу Евергранд в останній ігровий день розгромив Шанхай Шеньхуа та став 8-разовим чемпіоном Китаю. Окрім знаменитого чемпіона світу на тренерському містку, у складі "тигрів" є два відомі футболісти: Паулінью (забив 19 голів і віддав 6 асистів за чемпіонат з позиції центрхава) та Таліска. Фабіо Каннаваро повернув свою команду на трон після однорічної перерви – минулого сезону трофей взяв Шанхай СІПГ.

У цьому році Халк, Оскар і Арнаутовіч привели Шанхай СІПГ лише до третього місця. Посередній здобуток, але в останньому турі "орли" порадували вболівальників побиттям Шеньчженя з рахунком 6:0. Головним героєм зустрічі став Марко Арнаутовіч – майбутній суперник збірної України на Євро оформив покер і віддав асист. Втім, нічого надзвичайного австрієць не показав, адже Халк і Оскар викочували йому м'яч на порожні ворота.

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Найкращим бомбардиром китайської Суперліги-2019 став ізраїльський форвард Еран Захаві – 29 голів. Це майже половина всіх забитих м'ячів (54) його командою Гуанчжоу Фулі. Захаві зараз на ходу, він міг стати і найкращим бомбардиром відбору до Євро-2020, але в підсумку поступився одним голом Кейну.

У Китаї зараз грають екс-футболісти Шахтаря. Алекс Тейшейра витягнув Цзянсу Сунін на четверте місце, забивши третину голів команди (18 з 60) і віддавши 9 результативних передач. Фернандо, який пограв за "гірників" у 2013-2015, став віце-чемпіоном Китаю в складі Бейцзін Гуоань. Щоправда, бразилець прийшов влітку та провів лише 7 матчів, а лідерами команди є Седрік Бакамбу та Ренату Аугусту.

Дехто з зірок не допоміг своїм командам здобути пристойні результати. Аргентинський дует Хав'єр Максерано та Есекієль Лавессі фінішували з Хебей Чайна Форчун в нижній частині турнірної таблиці. Бельгійці Маруан Феллаїні (Шаньдунь Лунен) та Яннік Карраско (Далянь Іфань) також пролетіли повз азійську Лігу чемпіонів.

Карраско не врятував і Рафаель Бенітес, який прийшов у його команду посеред сезону та виграв стільки ж матчів, як і програв. Йорді Кройф, син знаменитого тренера та екс-гравець донецького Металурга, завершив у середині "турнірки" з Чунцін Ліфань.

У Китаї діє ліміт на легіонерів: максимум 4 іноземці в заявці команди, максимум 3 одночасно в складі на полі. Без цих обмежень у Суперлізі було б значно більше заробітчан.