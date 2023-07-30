"Перехід Коноплянки в ЧФР Клуж? Я радий, що він тут. Це дуже хороший футболіст, ім'я, яке може впоратися з тиском у важливих матчах. Він може бути небезпечним гравцем на фланзі.

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Я пам'ятаю дербі, яке ми грали проти Борусії Дортмунд. Він чудово виступив під великим тиском", – наводить слова Стамбулі Український футбол з посиланням на Prosport.

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж цього літа на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. За інформацією ЗМІ, він зароблятиме у румунському клубі від 15 до 20 тисяч євро. До слова, Євген виступав пліч-о-пліч зі Стамбулі у складі Шальке з 2016-го по 2019 роки.

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