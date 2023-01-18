Кубок Греції 2022/23, 1/4 фіналу, 1-й матч

ПАОК – Панатінаїкос – 2:0

Голи: Льямас, 53, Тайсон, 72

У першому поєдинку Кубка Греції зійшлись місцеві гранди – ПАОК та Панатінаїкос. Перший тайм завершився без голів, а по перерві Льямас вивів ПАОК, який очолює син Мірчі Луческу Разван, вперед. Тайсон вийшов на поле на 68 хвилині, а вже за 3 хвилини святкував перший м'яч у складі нової команди.

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Бразилець отримав м'яч від Нельсона Олівейри на лівому краю штрафного та в дотик пробив у дальній кут воріт, оскільки ніхто з захисників його не опікав. Додамо, що у стартовому складі Панатінаїкоса вийшов колишній партнер Тайсона по Шахтарю – Бернард, а вже по перерві його замінив вже екс-динамівець Вербіч.

Доля протистояння визначиться 22 січня, коли команди зіграють матч-відповідь за право вийти до півфіналу кубка Греції.

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