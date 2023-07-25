"Папуги" готуються до нового сезону 2023/24, який проведуть в Сегунді, оскільки вилетіли з Ла Лигі за результатами минулої кампанії. Однак підготовка Еспаньйола затьмарена вибриками їхнього форварда Мартіна Брейтвейта.

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Як повідомляє Relevo, спочатку данський нападник відмовився брати участь у товариському матчі проти Кадіса, а потім зібрав речі і покину розташування команди. Брейтвейт попри те, що має контракт Еспаньйолом до 2025 року, не хоче виступати в Сегунді. 32-річний Мартін навіть розглядає можливість завершити професіональну кар'єру.

Мартін Брейтвейт перебрався в Еспаньйол з Барселони. В минулому сезоні за "папуг" він зіграв у 33 матчах, в яких забив 10 голів та віддав два асиста.

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